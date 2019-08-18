Глава МИД Ганы обсудит в Москве подготовку к проведению в Сочи саммита РФ-Африка

По приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Москву 19-21 августа с рабочим визитом посетит его коллега из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей.
Как говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном в воскресенье на сайте ведомства, "в ходе переговоров 20 августа Лавров и Ботчвей обсудят ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом".
"Значительное внимание будет уделено вопросам продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства. Традиционно важным направлением является подготовка ганских национальных кадров в российских высших учебных заведениях, где в настоящее время обучается свыше 800 граждан этой африканской страны", - отметили в МИД РФ.
По данным департамента, "стороны обсудят подготовку и проведение предстоящего в октябре в Сочи саммита Россия-Африка, который призван стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры наших отношений с государствами Африки".
"Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву Министра иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему укреплению двусторонних отношений, носящих традиционно дружественный характер", - говорится в сообщении.
В МИД РФ добавили, что "российско-ганский политический диалог базируется на схожести восприятия происходящих в мире процессов, созвучности подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование полицентричной модели мироустройства и обеспечение центральной роли ООН в международных делах".
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