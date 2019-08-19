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Дальнее зарубежье 19.08.2019 13:40

Сирийские военные находятся в 500 метрах от центра Хан-Шейхуна - СМИ

Бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в военном командовании.

Военные при поддержке артиллерии и авиации отбили у боевиков районы на севере и западе города. ЭФЭ отмечает, что по его данным, в операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

Собеседник ЭФЭ отметил, что часть боевиков отступили из Хан-Шейхуна.

В ночь на понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции.

Этот город считается важным оплотом боевиков в Идлибе. Кроме того, через него проходит стратегически важная автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо.

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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]