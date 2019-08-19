Сирийские военные находятся в 500 метрах от центра Хан-Шейхуна - СМИ

Бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в военном командовании.
Военные при поддержке артиллерии и авиации отбили у боевиков районы на севере и западе города. ЭФЭ отмечает, что по его данным, в операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.
Собеседник ЭФЭ отметил, что часть боевиков отступили из Хан-Шейхуна.
В ночь на понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции.
Этот город считается важным оплотом боевиков в Идлибе. Кроме того, через него проходит стратегически важная автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо.
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