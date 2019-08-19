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Дальнее зарубежье 19.08.2019 13:51

Лишь 22% афганцев доверяют полиции, половина населения сталкивалась с воровством - опрос

Менее четверти населения Афганистана доверяют полиции, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса компании Gallup.

Согласно данным опроса, 22% афганцев верят стражам порядка. Хуже всего ситуация с доверием полиции обстоит на востоке страны: лишь 14% респондентов заявили, что уверены в местной полиции. В центральной части страны ситуация практически такая же. Этот показатель составляет 18%. Между тем, больше всего доверяют полиции на юге Афганистана. Доля тех, кто испытывает доверие к полиции в этом районе, составила 38%.

Кроме того, лишь 13% афганцев заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда идут ночью одни по городу или району, в котором они живут.

Результаты опроса также указывают, что около 50% населения сталкивались с тем, что у них крали либо деньги, либо другие личные вещи. Самый высокий показатель краж - на западе Афганистана.

Опубликованное в понедельник исследование Gallup основано на опросах, которые социологи проводили с 2008 по 2018 год. Каждый год они опрашивали около 1 тыс. человек.

Публикация результатов исследования приурочена ко Дню независимости Афганистана от Великобритании, которую Афганистан получил 19 августа 1919 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]