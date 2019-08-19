Лишь 22% афганцев доверяют полиции, половина населения сталкивалась с воровством - опрос

Менее четверти населения Афганистана доверяют полиции, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса компании Gallup.
Согласно данным опроса, 22% афганцев верят стражам порядка. Хуже всего ситуация с доверием полиции обстоит на востоке страны: лишь 14% респондентов заявили, что уверены в местной полиции. В центральной части страны ситуация практически такая же. Этот показатель составляет 18%. Между тем, больше всего доверяют полиции на юге Афганистана. Доля тех, кто испытывает доверие к полиции в этом районе, составила 38%.
Кроме того, лишь 13% афганцев заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда идут ночью одни по городу или району, в котором они живут.
Результаты опроса также указывают, что около 50% населения сталкивались с тем, что у них крали либо деньги, либо другие личные вещи. Самый высокий показатель краж - на западе Афганистана.
Опубликованное в понедельник исследование Gallup основано на опросах, которые социологи проводили с 2008 по 2018 год. Каждый год они опрашивали около 1 тыс. человек.
Публикация результатов исследования приурочена ко Дню независимости Афганистана от Великобритании, которую Афганистан получил 19 августа 1919 года.
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