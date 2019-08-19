Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8856 RUR   0.0256 GBR   2.0666 TRY   0.3045

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.08.2019 14:12

Суд в Бишкеке вновь отложил рассмотрение жалобы адвоката экс-президента Киргизии Атамбаева

Бишкекский суд в понедельник вновь перенес рассмотрение жалобы адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева на решение следователя МВД о принудительном приводе бывшего главы государства силами спецназа Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Судебный процесс по рассмотрению жалобы защиты Атамбаева по его незаконному задержанию отложен на завтра, 20 августа, по причине занятости руководителя следственной группы МВД", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, заседание назначено на вторник на 17:00 по местному времени (15:00 ).

В первый раз рассмотрение жалобы адвоката Атамбаева было отложено решением Первомайского районного суда Бишкека в минувшую пятницу, также из-за отсутствия на заседании руководителя следственной группы МВД.

В тот же день Бишкекский суд во время выездного заседания, которое состоялось в здании ГКНБ, отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Атамбаеву, который останется под стражей до 26 августа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и в Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество был наложен арест.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значится незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", он также обвиняется в незаконном приобретении земельного участка в селе Кой-Таш.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Военная прокуратура Киргизии также вручила Атамбаеву два уведомления о подозрении в коррупции - в создании устойчивой коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и незаконном получении земельного участка Лесного фонда Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, СУД, АТАМБАЕВ, ЖАЛОБА


Похожие новости


Суд в Бишкеке рассмотрит апелляцию на арест Атамбаева 16 августа Суд обязал экс-президента Киргизии Атамбаева выплатить более $4 тыс. по искам трех оппозиционеров Осужденная за злоупотребление полномочиями экс-генпрокурор Киргизии Салянова не смогла добиться отмены приговора Суд в Великобритании пока не принял решение о выдаче сына экс-президента Киргизии В Киргизии суд конфисковал дом отдыха, принадлежавший заочно осужденному за организацию беспорядков 2010

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]