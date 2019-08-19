Суд в Бишкеке вновь отложил рассмотрение жалобы адвоката экс-президента Киргизии Атамбаева

Бишкекский суд в понедельник вновь перенес рассмотрение жалобы адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева на решение следователя МВД о принудительном приводе бывшего главы государства силами спецназа Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"Судебный процесс по рассмотрению жалобы защиты Атамбаева по его незаконному задержанию отложен на завтра, 20 августа, по причине занятости руководителя следственной группы МВД", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, заседание назначено на вторник на 17:00 по местному времени (15:00 ).

В первый раз рассмотрение жалобы адвоката Атамбаева было отложено решением Первомайского районного суда Бишкека в минувшую пятницу, также из-за отсутствия на заседании руководителя следственной группы МВД.

В тот же день Бишкекский суд во время выездного заседания, которое состоялось в здании ГКНБ, отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Атамбаеву, который останется под стражей до 26 августа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и в Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество был наложен арест.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значится незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", он также обвиняется в незаконном приобретении земельного участка в селе Кой-Таш.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Военная прокуратура Киргизии также вручила Атамбаеву два уведомления о подозрении в коррупции - в создании устойчивой коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и незаконном получении земельного участка Лесного фонда Киргизии.