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Дальнее зарубежье 19.08.2019 14:28

Министр финансов ФРГ допускает выделение 50 млрд евро на поддержку экономики в случае кризиса

Германия может выделить 50 млрд евро на поддержку экономики в случае кризиса, предполагает министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

Такую сумму он озвучил, говоря о дополнительных заимствованиях ФРГ в период прошлого финансового кризиса, со времен которого прошло уже десять лет, сообщает агентство Bloomberg.

"Прошлый кризис, по моим оценкам, стоил нам 50 млрд евро", - заявил Шольц.

"Нам придется найти возможность выделить эту сумму, и мы можем сделать это, - сказал он. - Главная проблема - это неопределенность, в том числе, связанная с торговой войной США и Китая".

Шольц дал понять, что не видит необходимости в срочных мерах. Эксперты, однако, отмечают, что различные предупредительные сигналы как внутри страны, так и за ее пределами говорят о необходимости изменения бюджетной политики правительством ФРГ. Среди таких сигналов - снижение ВВП Германии во втором квартале текущего года, а также риск разрастания торгового конфликта с США.

Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Евросоюзу введением пошлин для производимых в регионе автомобилей, поставляемых на американский рынок, и исполнение этой угрозы может стать серьезным ударом для автомобильной отрасли Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что экономика ФРГ "направляется в сложную фазу", и ее правительство будет реагировать "в зависимости от ситуации".

В пятницу немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что власти страны готовы отказаться от сбалансированного бюджета и допускают возможность перехода к дефицитному бюджету в случае рецессии в Германии.

По данным журнала, Меркель и Шольц могут пойти на увеличение объемов заимствований, если это потребуется для покрытия недостатка налоговых поступлений в казну в условиях ухудшения ситуации в экономике.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]