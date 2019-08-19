Министр финансов ФРГ допускает выделение 50 млрд евро на поддержку экономики в случае кризиса

Германия может выделить 50 млрд евро на поддержку экономики в случае кризиса, предполагает министр финансов ФРГ Олаф Шольц.
Такую сумму он озвучил, говоря о дополнительных заимствованиях ФРГ в период прошлого финансового кризиса, со времен которого прошло уже десять лет, сообщает агентство Bloomberg.
"Прошлый кризис, по моим оценкам, стоил нам 50 млрд евро", - заявил Шольц.
"Нам придется найти возможность выделить эту сумму, и мы можем сделать это, - сказал он. - Главная проблема - это неопределенность, в том числе, связанная с торговой войной США и Китая".
Шольц дал понять, что не видит необходимости в срочных мерах. Эксперты, однако, отмечают, что различные предупредительные сигналы как внутри страны, так и за ее пределами говорят о необходимости изменения бюджетной политики правительством ФРГ. Среди таких сигналов - снижение ВВП Германии во втором квартале текущего года, а также риск разрастания торгового конфликта с США.
Согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%.
Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Евросоюзу введением пошлин для производимых в регионе автомобилей, поставляемых на американский рынок, и исполнение этой угрозы может стать серьезным ударом для автомобильной отрасли Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что экономика ФРГ "направляется в сложную фазу", и ее правительство будет реагировать "в зависимости от ситуации".
В пятницу немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что власти страны готовы отказаться от сбалансированного бюджета и допускают возможность перехода к дефицитному бюджету в случае рецессии в Германии.
По данным журнала, Меркель и Шольц могут пойти на увеличение объемов заимствований, если это потребуется для покрытия недостатка налоговых поступлений в казну в условиях ухудшения ситуации в экономике.
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