Китай проводит расследование после обнаружения оружия в посылке FedEx - СМИ

Китайская полиция проводит расследование по факту обнаружения огнестрельного оружия в посылке, доставленной американской FedEx Corp. из США в КНР, пишет The Wall Street Journal.

Посылка была отправлена клиентом FedEx из США и адресована компании в китайской провинция Фуцзянь, торгующей спортивными товарами.

Полиция сообщила в воскресенье вечером, что найденное оружие было изъято, по факту его обнаружения начато расследование. Имена отправителя и получателя не уточняются.

Китайское законодательство запрещает ввоз огнестрельного оружия в страну без соответствующих разрешений, в том числе со стороны служб безопасности и таможенных органов.

FedEx заявила, что уведомила власти об этой посылке еще 14 июня. "Мы серьезно относимся к этом вопросу и продолжим в полной мере сотрудничать", - говорится в электронном письме представителя компании, направленном WSJ.

Это не первое расследование, с которым FedEx столкнулась в Китае за последние несколько месяцев.

Как сообщалось в июне, Пекин планирует проверить деятельность американской компании на предмет нарушения ею "законных прав и интересов" клиентов в КНР. Расследование, которое начали национальные агентства КНР, связано с тем, что FedEx "не доставила ряд отправлений адресатам" в нарушение "законов и регулирующих норм в сфере экспресс-доставки в Китае".

В июле стало известно, что китайские власти нашли доказательства и других нарушений со стороны FedEx, которая, по их мнению, намеренно задерживала доставку более 100 посылок китайского технологического гиганта Huawei в США.