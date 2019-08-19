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ТЭК 19.08.2019 13:19

Транснефть: все острые последствия форс-мажора на "Дружбе" купированы, принимаются меры по нормализации качества "грязной" нефти

Все необходимые технические мероприятия по локализации форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба" осуществлены, сообщил президент "Транснефти"Николай Токарев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Глава компании отметил, что сделано это было в короткие сроки. "Мы подготовили "дорожную карту" с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с белорусскими партнерами, в рамках которой был предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, для того чтобы минимизировать ущерб, который возник в связи с этим инцидентом. "Дорожная карта" в настоящее время полностью реализована. Все острые последствия купированы", - сказал он.

"Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации её качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала", - добавил Токарев.

"Мы с партнерами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом. Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии. Мы в тесном контакте с Минэнерго и аппаратом Дмитрия Николаевича Козака в партнерстве с нашими коллегами этот вопрос сегодня решаем", - подчеркнул президент монополии.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, КАЧЕСТВО, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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