Все необходимые технические мероприятия по локализации форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба" осуществлены, сообщил президент "Транснефти"Николай Токарев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Глава компании отметил, что сделано это было в короткие сроки. "Мы подготовили "дорожную карту" с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с белорусскими партнерами, в рамках которой был предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, для того чтобы минимизировать ущерб, который возник в связи с этим инцидентом. "Дорожная карта" в настоящее время полностью реализована. Все острые последствия купированы", - сказал он.
"Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации её качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала", - добавил Токарев.
"Мы с партнерами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом. Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии. Мы в тесном контакте с Минэнерго и аппаратом Дмитрия Николаевича Козака в партнерстве с нашими коллегами этот вопрос сегодня решаем", - подчеркнул президент монополии.
Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".
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