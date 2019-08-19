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АПК 19.08.2019 13:58

Россия в первой половине августа вернула в Азербайджан почти 327 тонн фруктов и табака

Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан с 1 по 15 августа 2019 года вернуло в Азербайджан 326,9 тонн продукции, зараженной карантинными объектами.

«Россельхознадзор по Республике Дагестан с 1 по 15 августа 2019 года на дагестанском участке государственной границы РФ (Яраг-Казмаляр) в ходе фитосанитарного контроля, вернул в Азербайджан 326,9 тонн зараженных карантинными объектами продуктов», - отмечается в сообщении управления.

Среди не допущенных на территорию РФ продуктов были яблоки, сливы и табачное сырье.

В целом, за рассматриваемый период специалистами Управления Россельхознадзора не было допущено к ввозу в РФ 30 партий подкарантинной продукции общим весом 506,19 тонн.

В Иран возвращено 159,5 тонн из черешни, нектаринов, черного чая и мяты. В Грузию – более 19 тонн лаврового листа. Вредные объекты – восточную плодожорку, повилику полевую и амброзию полыннолистную, выявили в лаборатории ФГБУ «ВНИИКР».

Грузы были возвращены обратно в страны-отправители, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РФ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ВОЗВРАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]