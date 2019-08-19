Азербайджанский производитель сельхозпродукции вдвое сократил уставный капитал

ООО "Aqro Invest ve Istehsalat" приняло решение о сокращении уставного капитала до 500 тыс. манатов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"В связи с уходом одного из основателей компании, общество приняло решение о сокращении уставного капитала с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов", - отметили в министерстве.

Кредиторы общества в связи с этим могут обратиться в компанию в течении месяца.

А. Мамедов