Азербайджанский производитель сельхозпродукции вдвое сократил уставный капитал

ООО "Aqro Invest ve Istehsalat" приняло решение о сокращении уставного капитала до 500 тыс. манатов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.
"В связи с уходом одного из основателей компании, общество приняло решение о сокращении уставного капитала с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов", - отметили в министерстве.
Кредиторы общества в связи с этим могут обратиться в компанию в течении месяца.
А. Мамедов
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