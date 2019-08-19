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Финансы 19.08.2019 14:00

Азербайджанский производитель сельхозпродукции вдвое сократил уставный капитал

ООО "Aqro Invest ve Istehsalat" приняло решение о сокращении уставного капитала до 500 тыс. манатов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"В связи с уходом одного из основателей компании, общество приняло решение о сокращении уставного капитала с 1 млн манатов до 500 тыс. манатов", - отметили в министерстве.

Кредиторы общества в связи с этим могут обратиться в компанию в течении месяца.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]