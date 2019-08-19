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Дальнее зарубежье 19.08.2019 14:47

МИД ФРГ подтвердил поездку Мааса в Москву, она состоится в среду

Глава МИД Германии Хайко Маас в среду, 21 августа, посетит Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"В среду министр полетит в Москву, где встретится с Сергеем Лавровым, речь пойдет о двусторонних отношениях и вопросах международной повестки", - сказала Адебар журналистам в Берлине.

В том числе речь пойдет об "Украине, Сирии и будущем контроля над вооружением".

"По всем этим вопросам диалог с Россией остается для нас важным, и цель этой поездки - углубить этот диалог", - сказала представитель министерства.

По ее словам, Маас пробудет в Москве до четверга.

"У него будут встречи с молодежью и представителями гражданского общества", - сказала Адебар.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]