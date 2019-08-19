МИД ФРГ подтвердил поездку Мааса в Москву, она состоится в среду

Глава МИД Германии Хайко Маас в среду, 21 августа, посетит Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"В среду министр полетит в Москву, где встретится с Сергеем Лавровым, речь пойдет о двусторонних отношениях и вопросах международной повестки", - сказала Адебар журналистам в Берлине.
В том числе речь пойдет об "Украине, Сирии и будущем контроля над вооружением".
"По всем этим вопросам диалог с Россией остается для нас важным, и цель этой поездки - углубить этот диалог", - сказала представитель министерства.
По ее словам, Маас пробудет в Москве до четверга.
"У него будут встречи с молодежью и представителями гражданского общества", - сказала Адебар.
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