МИД ФРГ подтвердил поездку Мааса в Москву, она состоится в среду

Глава МИД Германии Хайко Маас в среду, 21 августа, посетит Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"В среду министр полетит в Москву, где встретится с Сергеем Лавровым, речь пойдет о двусторонних отношениях и вопросах международной повестки", - сказала Адебар журналистам в Берлине.

В том числе речь пойдет об "Украине, Сирии и будущем контроля над вооружением".

"По всем этим вопросам диалог с Россией остается для нас важным, и цель этой поездки - углубить этот диалог", - сказала представитель министерства.

По ее словам, Маас пробудет в Москве до четверга.

"У него будут встречи с молодежью и представителями гражданского общества", - сказала Адебар.