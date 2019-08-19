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Дальнее зарубежье 19.08.2019 15:28

Афганский президент обещает отомстить ИГ за теракт

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться террористы "Исламского государства" , сообщает агентство Associated Press.

"Мы отомстим за пролитую кровь каждого мирного жителя. Наша борьба против террористов ИГ будет мстительной, и мы ликвидируем их", - сказал Гани. Он призвал международное сообщество присоединиться к действиям Кабула.

Его комментарий последовал после того, как в субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

По сообщениям ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

Жертвами теракта стали не менее 63 человек, в том числе дети. Еще около 200 получили ранения.

Это нападение осудили, в частности, мятежники из афганского движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), также ведущие борьбу против ИГ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]