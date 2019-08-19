Афганский президент обещает отомстить ИГ за теракт

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться террористы "Исламского государства" , сообщает агентство Associated Press.

"Мы отомстим за пролитую кровь каждого мирного жителя. Наша борьба против террористов ИГ будет мстительной, и мы ликвидируем их", - сказал Гани. Он призвал международное сообщество присоединиться к действиям Кабула.

Его комментарий последовал после того, как в субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

По сообщениям ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

Жертвами теракта стали не менее 63 человек, в том числе дети. Еще около 200 получили ранения.

Это нападение осудили, в частности, мятежники из афганского движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), также ведущие борьбу против ИГ.