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Дальнее зарубежье 19.08.2019 14:09

Афганского посла ограбили в Барселоне - СМИ

Группа молодых людей ограбила посла Афганистана в Испании, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в Барселоне в районе станции метро "Жауме I" в воскресенье. Пятеро молодых людей окружили посла, толкнули на землю и забрали у него часы. Полиция пытается установить личности нападавших.

Посол в результате нападения получил несколько порезов. Согласно сайту посольства Афганистана в Испании, должность посла занимает 69-летний дипломат, лингвист и поэт Масуд Халили.

Это уже не первое нападение на представителя иностранного государства в Барселоне этим летом. Так, в июне скончалась от полученных в результате нападения травм вице-председатель южнокорейской президентской комиссии по культуре в Азии. У нее пытался вырвать сумочку неизвестный на мотоцикле, в результате женщина упала и ударилась головой об асфальт.

В период с июля в Барселоне произошло восемь убийств, а также несколько нападений с ножом, отмечает агентство ЭФЭ. В городском совете Барселоны на прошлой неделе заявили, что в городе наблюдается "кризис безопасности".

Мэр Барселоны Ада Колау, говоря о нападениях с ножом в Барселоне, заявила, что администрацию беспокоят эти события, но отметила, что это были единичные случаи.

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Тэги: ИСПАНИЯ, АФГАНИСТАН, ПОСОЛ, ОГРАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]