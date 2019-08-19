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Дальнее зарубежье 19.08.2019 16:01

Меркель и Орбан отмечают 30-летие "европейского пикника", приблизившего падение "железного занавеса"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник отмечают 30-летие со дня "европейского пикника", сыгравшего, как считается, значительную роль в падении "железного занавеса" и Берлинской стены, передает агентство Associated Press.

Торжественные мероприятия, в которых принимают участие лидеры ФРГ и Венгрии, проходят на австрийско-венгерской границе в городе Шопрон. Ожидается, что после обеда они проведут двусторонние переговоры.

В конце прошлой недели Меркель поблагодарила Венгрию "за вклад, который сделал возможным чудо объединения Германии", говоря о событии, которое получило название "европейский пикник", когда 19 августа 1989 года на три часа была открыта граница между странами на австро-венгерской границе.

В тот день бежать на Запад удалось 700 жителям восточной части Германии. После этого, как считается, "железный занавес" начал постепенно рассыпаться.

Понятие "железный занавес" впервые употребил русский философ Василий Розанов, сравнив Октябрьскую революцию в России с театральным спектаклем, после которого опускается занавес. Однако оно стало общеизвестным после того, как его в своей знаменитой Фултонской речи в Вестминстерском колледже в Фултоне в США в марте 1946 года использовал тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль.

"От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен "железный занавес", - сказал Черчилль в речи, имея в виду политический и информационный барьер между социалистическими и капиталистическими странами. Считается, что эта речь дала сигнал "холодной войне" между СССР и Западом.

Символом падения "железного занавеса" стало разрушение Берлинской стены, разделившей город на ФРГ и ГДР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]