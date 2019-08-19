Азербайджан в топ-3 основных внешнеторговых партнеров Грузии в январе-июле

Торговый оборот Грузии с Россией в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года вырос на 3,9% и составил $790,2 млн, сообщает в понедельник Национальная служба статистики Грузии.
Экспорт грузинских товаров в РФ за семь месяцев вырос на 26,1% - до $303,8 млн (14,5% общего объема экспорта), в результате чего Россия заняла первое место среди импортеров грузинской продукции. Главными статьями грузинского экспорта в РФ за отчетный период стали поставки ферросплавов, вина, минеральных вод, спиртных напитков, а также центрифуг.
В то же время поставки в Грузию из России в январе-июле снизились на 6,4% - до $486,3 млн (9,8% общего объема грузинского импорта). Главными статьями грузинского импорта из РФ стали нефть и нефтепродукты, пшеница, каменный уголь, кокс и полукокс, нефтяной газ и другие углеводороды.
По данным статслужбы, на долю России пришлось 11,2% всего внешнеторгового оборота Грузии, в результате чего она заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров республики после Турции (14,1%).
На третьем месте оказался Азербайджан (8,5%). В первой десятке торговых партнеров Грузии - Китай (8%), Украина (5,1%), Армения (4,7%), США (4,3%), Германия (3,9%), Румыния (3,4%), Болгария (3,4%). Экспортно-импортные операции Грузия в январе-июле осуществляла с 135 странами (годом ранее с 136 странами).
Торговый оборот Грузии в январе-июле 2019 года со странами СНГ вырос на 0,7% - до $2 млрд 408,9 млн (34,1% всего внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - уменьшился на 5,2%, до $1 млрд 783,7 млн (25,2%).
Общий внешнеторговый оборот Грузии за семь месяцев 2019 года снизился по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 0,2% и составил $7 млрд 65,3 млн. Экспорт составил $2 млрд 102,2 млн (рост на 12,4%), импорт - $4 млрд 963,1 млн (снижение на 4,7%).
В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 484,4 млн - это на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе торговый оборот Грузии с Россией в минувшем году увеличился на 15%, до $1 млрд 373 млн.
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Трамп неоднократно обсуждал идею морской блокады Венесуэлы - СМИ
В Азербайджане арестованы 6 сотрудников центра отдыха на юге страны, напавшие на сотрудников Минналогов
Отельеры Гонконга снижают цены из-за оттока туристов, напуганных протестными акциями
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Сальвини накануне выступления Конте по политическому кризису в Италии заявил, что не боится выборов
Еврокомиссия поможет решению проблемы с мигрантами Open Arms, как только состоится их высадка
Продавцы жилья в Лондоне повысили цены в августе впервые за два года
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа