Азербайджан в топ-3 основных внешнеторговых партнеров Грузии в январе-июле

Торговый оборот Грузии с Россией в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года вырос на 3,9% и составил $790,2 млн, сообщает в понедельник Национальная служба статистики Грузии.

Экспорт грузинских товаров в РФ за семь месяцев вырос на 26,1% - до $303,8 млн (14,5% общего объема экспорта), в результате чего Россия заняла первое место среди импортеров грузинской продукции. Главными статьями грузинского экспорта в РФ за отчетный период стали поставки ферросплавов, вина, минеральных вод, спиртных напитков, а также центрифуг.

В то же время поставки в Грузию из России в январе-июле снизились на 6,4% - до $486,3 млн (9,8% общего объема грузинского импорта). Главными статьями грузинского импорта из РФ стали нефть и нефтепродукты, пшеница, каменный уголь, кокс и полукокс, нефтяной газ и другие углеводороды.

По данным статслужбы, на долю России пришлось 11,2% всего внешнеторгового оборота Грузии, в результате чего она заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров республики после Турции (14,1%).

На третьем месте оказался Азербайджан (8,5%). В первой десятке торговых партнеров Грузии - Китай (8%), Украина (5,1%), Армения (4,7%), США (4,3%), Германия (3,9%), Румыния (3,4%), Болгария (3,4%). Экспортно-импортные операции Грузия в январе-июле осуществляла с 135 странами (годом ранее с 136 странами).

Торговый оборот Грузии в январе-июле 2019 года со странами СНГ вырос на 0,7% - до $2 млрд 408,9 млн (34,1% всего внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - уменьшился на 5,2%, до $1 млрд 783,7 млн (25,2%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за семь месяцев 2019 года снизился по сравнению с аналогичными периодом прошлого года на 0,2% и составил $7 млрд 65,3 млн. Экспорт составил $2 млрд 102,2 млн (рост на 12,4%), импорт - $4 млрд 963,1 млн (снижение на 4,7%).

В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 484,4 млн - это на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе торговый оборот Грузии с Россией в минувшем году увеличился на 15%, до $1 млрд 373 млн.