Суд решил взыскать с Антипинского НПЗ в пользу Совфрахта 65 млн руб. неустойки из требуемых 112 млн руб.

Арбитражный суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск ПАО "Совфрахт" к АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", взыскав с НПЗ 65 млн рублей из требуемых 111,7 млн рублей неустойки, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Иск был заявлен о взыскании 186,8 млн рублей неустойки за сверхнормативное использование вагонов.

Однако на заседании представитель "Совфрахта" заявил о снижении размера требований в связи со сроком давности на примерно 39 млн рублей и арифметической ошибки - примерно на 32 млн рублей.

При этом представитель НПЗ согласился с неустойкой на сумму 67,9 млн рублей.

Суд, заслушав выступления сторон, решил взыскать с завода 65 млн рублей.

Суд в понедельник назначил на 23 сентября основное заседание по еще одному иску ПАО "Совфрахт" к АО "Антипинский НПЗ" о взыскании неустойки за сверхнормативное использование вагонов в размере 3,97 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, представитель "Совфрахта" заявил на заседании, что поддерживает иск. Представитель завода выступил против его удовлетворения, просил уменьшить размер неустойки.

На заседании отмечалось, что Арбитражный суд Москвы 13 августа частично удовлетворил три аналогичные иска "Совфрахта", заявленные о взыскании с Антипинского НПЗ примерно по 100 млн рублей каждый. Суд тогда решил взыскать с предприятия в пользу "Совфрахта" в общей сумме 132 млн рублей неустойки.

"Антипинский НПЗ" 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка с требованиями в 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей. Заявления о вступлении в дело о банкротстве направили также ООО "Коксохимтранс" (Москва) и Промсвязьбанк , они пока не приняты к производству.

Восьмой арбитражный апелляционный суд 12 августа удовлетворил жалобу ООО "Трансойл" на определение Арбитражного суда Тюменской области о принятии к производству заявления "Антипинского НПЗ" о собственном банкротстве.

СП Сбербанка России и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

В мае 2019 года Сбербанк за долги приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток". По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка, МКБ и Промсвязьбанка являются Интеркомбанк и Кредит Европа банк.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году "Антипинский НПЗ" снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 4 месяцев 2019 года переработка "Антипинского НПЗ" снизилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн за аналогичный период прошлого года.