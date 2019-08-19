SOCAR-Petrofac выполнит инженерные и технические услуги для проекта разработки месторождения Абшерон на Каспии

Компания «SOCAR-Petrofac» (совместное предприятие SOCAR/ГНКАР и британской Petrofac) заключила контракт на оказание инженерных и технических услуг в рамках проекта разработки газового месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия, сообщается в информации, опубликованной на официальном сайта Petrofac.

«SOCAR-Petrofac заключила контракт на инженерные и технические услуги для поддержки деятельности компаний Total и SOCAR на месторождении природного газа Абшерон. Контракт заключен сроком на 12 месяцев с возможностью продления», - отмечается в сообщении.

«Мы рады расширению предложения наших услуг в Азербайджане и надеемся на предоставление инжиниринга и более широкого спектра технических услуг для поддержки деятельности Total и SOCAR», - отметил управляющий директор Petrofac EPS East Мани Раджапати, слова которого приводятся в информации.

Как сообщалось, SOCAR и Petrofac в декабре 2017 года подписали учредительный договор о создании СП с уставным капиталом 100 тыс. манатов. В совместном предприятии доля SOCAR составляет 51%, Petrofac - 49%. Уставный капитал

СП было создано в целях развития навыков и знаний нефтяников за счет возможностей обоих компаний. В сферу деятельности компании входит тренинг и обучение сотрудников для энергетических проектов, реализуемых в Азербайджане и в других странах на базе совершенных и современных программ.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 года. Как сообщалось, ожидаемый суточный дебит скважины на первом этапе составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи запланировано на 2020 год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения Абшерон, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Н.Аббасова