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СНГ 19.08.2019 16:14

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор 1932-1933 гг актом геноцида украинского народа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (...) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ГОЛОДОМОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]