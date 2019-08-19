Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор 1932-1933 гг актом геноцида украинского народа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (...) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху.