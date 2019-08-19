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Дальнее зарубежье 19.08.2019 16:45

Непогода в Германии нарушила железнодорожное и авиасообщение с Францией и Швейцарией

Буря в центральной и южной части ФРГ привел к отмене десятков авиарейсов в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает агентство Associated Press.

В аэропорту в ночь на понедельник отменили порядка 40 рейсов. Кроме того, авиагавань не смогла принять примерно 10 рейсов, которые в итоге отправили в другие аэропорты.

Кроме того, нарушено движение железнодорожного транспорта: оператор Deutsche Bahn заявил о задержках в расписании междугородных поездов, включая соседние с Германией Францию и Швейцарию.

Сильные порывы ветра в Оффенбахе в центральной части ФРГ (земля Гессен) повалили на землю деревья, в городе есть пострадавшие при падении обломков с крыш зданий.

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Тэги: ФРГ, НЕПОГОДА, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]