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Дальнее зарубежье 19.08.2019 16:35

Юнкер восстанавливается после операции и не примет участия в саммите G7

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер перенес в минувшие выходные успешную операцию по удалению желчного пузыря, он находится в больнице в Люксембурге в стадии восстановления и не сможет принять участия в саммите G7 24-26 августа в Биаррице, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Председатель Юнкер все еще госпитализирован. Он восстанавливается после операции. Его врачи уточнили, что он не будет способен совершать поездки в ближайшие дни. Следовательно, я могу также подтвердить, что он не будет в состоянии поехать на совещание G7, которое состоится в ближайшие выходные", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По словам Берто, глава ЕК намерен обсудить эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В ответ на уточняющий вопрос представитель ЕК объяснила, что замена Юнкеру для участия в саммите не предусмотрена, и ЕС будет представлять глава Евросовета.

Ранее сообщалось, что Юнкер был доставлен из отпуска, который он проводил в Австрии, в Люксембург для операции холецистэктомии.

"Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям", - говорилось в коммюнике Еврокомиссии. В нем объяснялось, что Юнкер был доставлен в Люксембург "для срочного удаления желчного пузыря".

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ЗДОРОВЬЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]