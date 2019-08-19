Юнкер восстанавливается после операции и не примет участия в саммите G7

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер перенес в минувшие выходные успешную операцию по удалению желчного пузыря, он находится в больнице в Люксембурге в стадии восстановления и не сможет принять участия в саммите G7 24-26 августа в Биаррице, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.
"Председатель Юнкер все еще госпитализирован. Он восстанавливается после операции. Его врачи уточнили, что он не будет способен совершать поездки в ближайшие дни. Следовательно, я могу также подтвердить, что он не будет в состоянии поехать на совещание G7, которое состоится в ближайшие выходные", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По словам Берто, глава ЕК намерен обсудить эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
В ответ на уточняющий вопрос представитель ЕК объяснила, что замена Юнкеру для участия в саммите не предусмотрена, и ЕС будет представлять глава Евросовета.
Ранее сообщалось, что Юнкер был доставлен из отпуска, который он проводил в Австрии, в Люксембург для операции холецистэктомии.
"Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям", - говорилось в коммюнике Еврокомиссии. В нем объяснялось, что Юнкер был доставлен в Люксембург "для срочного удаления желчного пузыря".
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