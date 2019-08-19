Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8856 RUR   0.0256 GBR   2.0666 TRY   0.3045

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.08.2019 15:01

БАКОТЕК открыла представительство в Азербайджане

Международная группа компаний «БАКОТЕК» объявила об открытии своего представительства в Баку.

«Бакинский офис стал шестым для компании, представительства которой уже работают в Украине, Латвии, Казахстане, Польше и Чехии, охватывая рынки 26 стран СНГ, Азии и Европы», отмечается в сообщении группы.

Решение об открытии офиса принято в связи с возрастающим присутствием на рынке Азербайджана.

«Наше присутствие на рынке Азербайджана постоянно растет. Поэтому, для максимально эффективной работы с локальными партнерами и клиентами, мы приняли решение открыть представительство БАКОТЕК в Баку. Мы уже работали ранее на этой территории и видим высокий потенциал региона для развития и всестороннего внедрения инноваций, что является главной целью нашей компании», - заявляют в компании.

БАКОТЕК международная группа компаний, лидер в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции, который поставляет решения ведущих мировых IT-производителей, лидеров в своих сегментах.

Территориально группа компаний работает на рынках Восточной Европы, Балтии, СНГ, Балкан с офисами в Киеве, Риге, Праге, Кракове и Нур-Султане.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКОТЕК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]