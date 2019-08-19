БАКОТЕК открыла представительство в Азербайджане

Международная группа компаний «БАКОТЕК» объявила об открытии своего представительства в Баку.
«Бакинский офис стал шестым для компании, представительства которой уже работают в Украине, Латвии, Казахстане, Польше и Чехии, охватывая рынки 26 стран СНГ, Азии и Европы», отмечается в сообщении группы.
Решение об открытии офиса принято в связи с возрастающим присутствием на рынке Азербайджана.
«Наше присутствие на рынке Азербайджана постоянно растет. Поэтому, для максимально эффективной работы с локальными партнерами и клиентами, мы приняли решение открыть представительство БАКОТЕК в Баку. Мы уже работали ранее на этой территории и видим высокий потенциал региона для развития и всестороннего внедрения инноваций, что является главной целью нашей компании», - заявляют в компании.
БАКОТЕК международная группа компаний, лидер в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции, который поставляет решения ведущих мировых IT-производителей, лидеров в своих сегментах.
Территориально группа компаний работает на рынках Восточной Европы, Балтии, СНГ, Балкан с офисами в Киеве, Риге, Праге, Кракове и Нур-Султане.
Б.Рустамбеков
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