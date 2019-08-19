Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из Саудовской Аравии, Brent подорожала до $59,1

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в четверг на новости об атаке беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 подорожали на $0,44 (0,75%) - до $59,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,71%) - до $55,26 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение Shaybah и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

На месторождении добывается примерно 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет порядка 10% всей нефтедобычи Saudi Aramco.

"Несмотря на то, что инцидент не повлиял на нефтедобычу, риски поставкам с Ближнего Востока сохраняются", - полагает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

Определенную поддержку рынку также оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются, сообщает агентство Bloomberg. Вместе с тем президент отметил, что пока он не готов к заключению торговой сделки с КНР.

Тем временем объем "бычьих" позиций на нефть марки WTI, то есть ставок на рост цен, за неделю, завершившуюся 13 августа, подскочил на 13%, говорится в сообщении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.