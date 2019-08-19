В ЕС считают освобождение иранского танкера Гибралтаром вкладом в усилия по деэскалации

В ЕС приняли к сведению решение властей Гибралтара освободить задержанный ранее иранский танкер и видят в этом жест, направленный на снижение напряженности в регионе, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.
"Мы приветствуем любые усилия, направленные на деэскалацию напряженности в регионе", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он добавил, что ЕС также следит за ситуацией с судоходством в Ормузском проливе и поддерживает контакт с государствами этого региона, чтобы достичь снижения напряженности и восстановить доверие.
"Мы пытаемся усилить морскую безопасность, но на этой стадии пока не можем заявлять о конкретных решениях или средствах. Я полагаю, что это скорее государства-члены ЕС в состоянии принимать решения", - отметил представитель ЕК.
Как сообщалось, оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.
Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.
После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.
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