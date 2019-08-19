Колонна турецких БТР не может добраться до сирийского Хан-Шейхуна из-за авиаударов - СМИ

Автоколонна из почти 30 транспортных средств, везущих оружие из Турции, остановилась в районе сирийского города Мааррет-эн-Нууман, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

По данным агентства, причиной остановки стали авиаудары. Автоколонна, в которой, предположительно, было 25 автомобилей, двигалась по шоссе Дамаск-Алеппо, когда начался обстрел расположенного неподалеку района, отмечает агентство.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

По данным ряда СМИ, вооружение перевозится на бронетранспортерах.

В результате обстрела, сообщает ЭФЭ со ссылкой на очевидцев, погиб один мятежник из сил, поддерживаемых Анкарой, ранения получили еще несколько человек.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством". Бронетранспортеры в понедельник утром дошли до города Серакиб, расположенного на расстоянии около 70 км к северу от Хан-Шейхуна, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на сирийский МИД.

Город Серакиб расположен на 40 км дальше от Хан-Шейхуна, чем Мааррет-эн-Нууман.

В МИД Турции заявили, что "враждебное поведение турецкого режима" не повлияет на операцию сирийских войск в Хан-Шейхуне.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции. По данным ЭФЭ, бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун.