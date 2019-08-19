Почти 8,5 млн иностранных туристов посетили Дубай в первом полугодии

Число иностранных туристов в Дубае в первом полугодии 2019 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,36 млн, сообщает портал The National.

Заметнее всего вырос турпоток в Дубай из Китая - на 11%, до 501 тыс. человек, а также из Омана (+28%, до 499 тыс.) и Филиппин (+29%, до 216 тыс.). "Это помогло компенсировать спад на рынках Индии и Великобритании. Туристы из этих стран стали приезжать реже из-за сильного доллара, к которому привязан дирхам", - отмечает портал.

Турпоток из Индии, крупнейшего въездного рынка Дубая, в первом полугодии сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 997 тыс. человек. Из Великобритании (третий по величине рынок) приехало на 2% туристов меньше - 586 тыс. человек.

По словам гендиректора Dubai Tourism Саида Алмарри, в эмирате придерживаются диверсифицированной стратегии в туризме и не впадают в зависимость от одного въездного рынка или региона. Это помогает поддерживать устойчивость туристического сектора.

"Так, Китай вышел на четвертое место среди въездных рынков Дубая. Отчасти это произошло благодаря информационному продвижению и новым разработкам для китайских туристов - приложения-гида по Дубаю и аудиотуров для мобильных телефонов", - уточняет портал.