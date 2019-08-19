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Бизнес и законодательство 19.08.2019 15:32

KOBIA принимает заявки от бизнеса для проведения исследований внутреннего рынка Азербайджана для МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) начинает прием заявок для проведения исследований внутреннего рынка, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA.

«Прием заявок начался с 19 августа. Оказание государственной помощи в исследовании внутреннего рынка субъектам микро, малого и среднего предпринимательства (МСП) преследует цель оказать финансовую и информационную поддержку МСП в целях стимулирования их конкурентоспособного производства, увеличения их производства в частном секторе и создания новых предприятий и мощностей для производства конкурентоспособной продукции», - отметили в KOBIA.

Субъекты предпринимательства заинтересованные в исследовании различных сфер внутреннего рынка Азербайджана могут обращаться в Агентство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

В мае 2019 года президент Алиев утвердил правила оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, РЫНОК, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]