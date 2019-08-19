KOBIA принимает заявки от бизнеса для проведения исследований внутреннего рынка Азербайджана для МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) начинает прием заявок для проведения исследований внутреннего рынка, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA.
«Прием заявок начался с 19 августа. Оказание государственной помощи в исследовании внутреннего рынка субъектам микро, малого и среднего предпринимательства (МСП) преследует цель оказать финансовую и информационную поддержку МСП в целях стимулирования их конкурентоспособного производства, увеличения их производства в частном секторе и создания новых предприятий и мощностей для производства конкурентоспособной продукции», - отметили в KOBIA.
Субъекты предпринимательства заинтересованные в исследовании различных сфер внутреннего рынка Азербайджана могут обращаться в Агентство.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
В мае 2019 года президент Алиев утвердил правила оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.
Б.Рустамбеков
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