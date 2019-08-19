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СНГ 19.08.2019 17:27

Песков: сопровождение истребителями ВВС Швейцарии самолета с "кремлевским пулом" - акт гостеприимства

В Кремле назвали знаком гостеприимства сопровождение швейцарскими истребителями борта российской делегации, направлявшейся во Францию на переговоры президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноту и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал журналистам находившийся на борту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Два самолёта швейцарских ВВС некоторое время на близком расстоянии сопровождали направляющийся из Москвы в Марсель самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия", передал корреспондент "Интерфакса.

На борту самолета находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые будут сопровождать президента РФ Владимира Путина в ходе его рабочей поездки во Францию.

Самолеты, на которых был четко виден флаг Швейцарии, приблизились к российскому лайнеру и некоторое время сопровождали его.

Истребители завершили сопровождение самолета после того, как он покинул воздушное пространство Швейцарии.

Члены экипажа, отвечая на вопрос "Интерфакса", сообщили, что ситуация штатная.

Путин прибудет во Францию другим самолётом. В ходе своего рабочего визита российский лидер проведёт переговоры с президентом Франции.

Аналогичная ситуация с самолетом специального летного отряда имела место в ноябре 2016 года: швейцарские истребители также сопровождали борт с членами делегации и "кремлевским пулом", направлявшийся на саммит АТЭС в Перу. Позже посольство России в Женеве направило ноту в швейцарский МИД с просьбой разъяснить действия ВВС страны.

Путин, комментировавший в Перу этот инцидент, призвал считать его "почетным эскортом".

В прошлом году истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолет с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова, возвращавшийся из Женевы в Москву.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВВС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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