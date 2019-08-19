Генпрокурор Ирана требует компенсацию за задержание танкера в Гибралтаре

Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил в понедельник, что освобождения задержанного месяц назад Гибралтаром танкера недостаточно, и Иран должен получить компенсацию за этот инцидент, передает агентство "Мехр".
"Это задержание не может быть компенсировано просто освобождением, нужно судебное разбирательство и компенсация, чтобы подать пример для всех, кто нарушает международное право", - заявил Раиси.
Он пояснил, что эту компенсацию должны выплатить "агрессоры". Других подробностей об этом в сообщении нет.
Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.
Перед тем как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.
После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.
Отплыв от Гибралтара, танкер направился на юг, а затем свернул на восток в сторону международных вод, разделяющих Марокко и южную оконечность Иберийского полуострова, сообщает AP со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих перемещения судов.
По данным ряда СМИ, танкер направляется в греческий порт Каламата.
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