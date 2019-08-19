Киргизский оппозиционный лидер Бабанов вызван на допрос в финансовую полицию по делу о рейдерском захвате банка

Киргизский оппозиционный политик, лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов вызван на допрос в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии (ГСБЭП - Финансовая полиция) по делу о рейдерском захвате коммерческого банка "Кыргызстан".
"Бабанова вызвали на допрос по делу банка "Кыргызстан", - сказал "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики, не сообщив, в каком качестве вызывает оппозиционера финансовая полиция.
Бабанов вернулся из России в Киргизию 9 августа, на следующий день после задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Киргизский оппозиционер принял решение вернуться на родину, несмотря на то, что в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии ранее предупреждали, что в случае возвращения политика он будет привлечен к ответственности по делу о призывах к насильственной смене власти.
Оппозиционер заявлял о намерениях вернуться в Киргизию в апреле, но из-за опасения провокаций отменил возвращение из Москвы.
Бабанов был довольно популярным политиком в Киргизии, на прошедших в октябре 2017 года президентских выборах он набрал более 600 тыс. голосов избирателей, заняв второе место после нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
В 2015 году он был избран в парламент Киргизии в октябре 2015 года по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до конца 2017 года возглавлял одноименную парламентскую фракцию.
4 ноября 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Бабанова за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время агитационной кампании на выборах президента. До возбуждения уголовного дела политик выехал из страны и затем сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции.
По данным киргизских СМИ Бабанов является одним из самых богатых людей республики.
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