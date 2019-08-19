Бизнесмены из Брянска посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Предприниматели Брянской области в конце августа посетят Азербайджан с бизнес-миссией, сообщает пресс-служба областной Торгово-промышленной палаты (ТПП).
«Бизнес-миссия представителей экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Баку состоится с 26 по 29 августа. Цель поездки - организация переговоров представителей брянских компаний с бизнес-сообществом Азербайджана для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, нахождение новых деловых связей, расширение сферы бизнес деятельности, содействие интернационализации бизнеса Брянской области в выходе на международные рынки», -отмечается в информации Брянской торгово-промышленной палаты (БТПП).
Организационную поддержку бизнес-миссии окажут областной Центр координации экспортно ориентированных субъектов МСП и БТПП.
В состав бизнес-миссии войдут: ОО «ТД «Русская броня», ОАО «Брянский гормолзавод», ООО «Эпатаж» и заочное участие примет ООО «Лессорб».
«В ходе бизнес-миссии запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие и укрепление деловых связей между представителями бизнеса Брянской области и Азербайджана. Также запланировано проведение B2B встреч по профильным направлениям участников бизнес-миссии с представителями бизнес-сообщества и деловых кругов Азербайджана, посещение азербайджанских предприятий», - говорится в информации.
Кроме того, для участников бизнес-миссии будут организованы визиты в национальные торговые представительства, бизнес-ассоциации, отраслевые объединения страны, встречи с представителями министерств и ведомств, деловых объединений, торгово-промышленных палат.
Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".
Н.Аббасова
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