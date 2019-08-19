В Анкаре назвали авиаудар по своей автоколонне в Идлибе противоречащим договоренностям с РФ

В Минобороны Турции осудили в понедельник авиаудар по своей автоколонне в сирийской провинции Идлиб и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии.
"Анкара решительно осуждает атаку на конвой ВС Турции в "зоне деэскалации", противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства. Выдержки из документа приводит агентство "Анадолу".
По данным турецкой стороны, в результате удара погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.
При этом согласно версии министерства, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе.
Ранее агентство ЭФЭ сообщило со ссылкой на близкие к сирийской оппозиции источники, что автоколонна из почти 30 транспортных средств, везущих оружие из Турции, остановилась в районе сирийского города Мааррет-эн-Нууман.
По данным агентства, причиной остановки стали авиаудары. Автоколонна, в которой, предположительно, было 25 автомобилей, двигалась по шоссе Дамаск-Алеппо, когда начался обстрел расположенного неподалеку района, отмечает агентство.
По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.
По данным ряда СМИ, вооружение перевозится на бронетранспортерах.
ЭФЭ сообщало со ссылкой на очевидцев, погиб один мятежник из сил, поддерживаемых Анкарой, ранения получили еще несколько человек.
Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".
В ночь на понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции. По данным ЭФЭ, бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун.
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Трамп неоднократно обсуждал идею морской блокады Венесуэлы - СМИ
Украина в I полугодии импортировала 4,9 млрд куб. м газа на $1,1 млрд - Госстат
Азербайджан в январе-июле увеличил добычу серебра на 19%
Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти на 2,4%, увеличил газодобычу на 19,9%
В Азербайджане арестованы 6 сотрудников центра отдыха на юге страны, напавшие на сотрудников Минналогов
Отельеры Гонконга снижают цены из-за оттока туристов, напуганных протестными акциями
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа