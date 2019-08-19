В Анкаре назвали авиаудар по своей автоколонне в Идлибе противоречащим договоренностям с РФ

В Минобороны Турции осудили в понедельник авиаудар по своей автоколонне в сирийской провинции Идлиб и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии.

"Анкара решительно осуждает атаку на конвой ВС Турции в "зоне деэскалации", противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства. Выдержки из документа приводит агентство "Анадолу".

По данным турецкой стороны, в результате удара погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

При этом согласно версии министерства, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе.

Ранее агентство ЭФЭ сообщило со ссылкой на близкие к сирийской оппозиции источники, что автоколонна из почти 30 транспортных средств, везущих оружие из Турции, остановилась в районе сирийского города Мааррет-эн-Нууман.

По данным агентства, причиной остановки стали авиаудары. Автоколонна, в которой, предположительно, было 25 автомобилей, двигалась по шоссе Дамаск-Алеппо, когда начался обстрел расположенного неподалеку района, отмечает агентство.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

По данным ряда СМИ, вооружение перевозится на бронетранспортерах.

ЭФЭ сообщало со ссылкой на очевидцев, погиб один мятежник из сил, поддерживаемых Анкарой, ранения получили еще несколько человек.

Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

В ночь на понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска пробились на территорию города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут там бои с экстремистами и вооруженными сторонниками оппозиции. По данным ЭФЭ, бойцы сирийских правительственных войск заняли позиции всего в 500 метрах от центра удерживаемого экстремистами города Хан-Шейхун.