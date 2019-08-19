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Финансы 19.08.2019 17:06

MasterCard собирает команду специалистов по криптовалютам

Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, собирает собственную команду для работы с криптовалютами.

Mastercard, партнер Facebook Inc в рамках проекта создания криптовалюты Libra, приняла соответствующее решение, поскольку "хочет быть известной не только как компания, занимающаяся банковскими картами; хочет быть технологической компанией", считает аналитик CreditCards.Com Тед Россман, которого цитирует MarketWatch.

Старший вице-президент Mastercard Сет Эйсен сказал, что компания ищет новые способы повышения своей стоимости.

"Внимание к технологии блокчейн и криптовалютам - часть этой работы", - отметил он.

Facebook в июне обнародовала план выпуска новой криптовалюты, которая, как надеется компания, сможет выйти на международной уровень и составить конкуренцию доллару США.

Криптовалюта, получившая название Libra, будет выпущена в следующем году. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

С целью получить одобрение регулятора Facebook создала организацию Libra Association, которая будет принимать решения относительно криптовалюты. В состав организации входят как минимум 27 других компаний, в том числе Visa Inc., Uber Technologies Inc. и PayPal Holdings Inc.

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Тэги: США, MASTERCARD, КРИПТОВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]