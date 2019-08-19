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СНГ 19.08.2019 18:07

Премьер-министр Молдавии выразила недовольство избранием бывшего депутата-социалиста на пост председателя КС

Премьер-министр Молдавии Майя Санду выразила недовольство тем, что новым председателем Конституционного суда республики стал бывший депутат-социалист Владимир Цуркан.

"Это назначение еще больше подрывает доверие к единственному институту конституционного права в стране. Такое назначение создает очень опасный прецедент", - написала Санду в понедельник на своей странице в facebook.

Она считает, что есть "обоснованные сомнения относительно процедуры голосования", которая проводилась в понедельник членами КС.

"Поэтому я прошу каждого судью публично сообщить, за кого он проголосовал. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право действовать соответствующим образом. Мы не можем допустить, чтобы процесс деолигархизации государства, направленный против режима Плахотнюка, закончился захватом этого ключевого института другой политической силой, какой бы она ни была", - написала Санду.

Цуркан был избран на пост председателя КС в понедельник тайным голосованием шестью членами КС. Кроме него на этот пост предлагалась Любовь Шова. Члены КС проголосовали за то, чтобы она исполняла обязанности председателя в отсутствие Цуркана.

Согласно законодательству, шесть судей членов КС назначаются - по два от парламента, от правительства и от Высшего совета магистратуры. Они назначаются сроком на шесть лет и несменяемы на всем протяжении мандата. Все шесть судей КС были назначены на прошлой неделе. В пятницу они приняли присягу перед парламентом, президентом и Высшим советом магистратуры. Согласно законодательству, председатель КС избирается тайным голосованием сроком на три года большинством голосов судей.

Владимиру Цуркану осенью исполнится 65 лет. С 2014 г. депутат парламента от Партии социалистов. В 1999-2001 гг. был министром внутренних дел. Генерал-майор полиции. С 2002 по 2005 г. - посол Молдовы в России. В 2001, 2005 и 2009 гг. избирался в парламент по спискам Партии коммунистов. В 2010 г. вышел из ПКРМ и вступил в партию "Единая Молдова", которую вскоре возглавил. С 2012 года был в Партии социалистов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, КС, НЕДОВОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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