Продавцы жилья в Лондоне повысили цены в августе впервые за два года

Продавцы жилья в Лондоне в августе повысили запрашиваемые за свою недвижимость цены по сравнению с прошлым годом впервые с 2017 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные риэлтерского портала Rightmove Plc.

Цены на жилье, выставленное на продажу в британской столице, в этом месяце выросли на 1,3% в годовом выражении. По сравнению с июлем цены снизились на 0,1%, при этом снижение стало минимальным для августа с 2006 года.

Согласно данным Rightmove, дефицит предложения способствует росту цен на рынке жилья, учитывая, что количество продавцов сократилось примерно на 11% по сравнению с прошлым годом. Объем сделок, тем не менее, вырос, что нетипично для августа.

Глава Rightmove Майлз Шипсайд отмечает, что неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 октября 2019 года, заставила владельцев выставить свое жилье на продажу раньше обычного.

Ситуация с ценами на недвижимость в стране в целом является неоднозначной. На юго-востоке и юго-западе страны цены, запрашиваемые продавцами, снизились в годовом выражении, тогда как в северной Англии, Шотландии и Уэльсе - где недвижимость в среднем дешевле - зафиксирован существенный рост цен.