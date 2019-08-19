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Спорт 19.08.2019 16:20

УЕФА проводит инспекцию готовности Баку к ЕВРО-2020

Начался рабочий визит делегации УЕФА в Баку целью ознакомления с подготовительными работами к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году (ЕURO-2020).

«В состав делегации вошли 70 человек. Они ознакомятся с ходом работ по организации матчей. Визит представителей УЕФА продлится до 22 августа. В тот же день, в Баку прибудут спонсоры УЕФА, которые ознакомятся с Олимпийским стадионом, отелями столицы, а также территориями, запланированными для организации фан-зон», - сообщает АФФА.

Баку примет 4 матча финальной стадии ЕURO-2020 – три игры группового этапа и один четвертьфинал. Матчи группы A пройдут 13, 17 и 21 июня, 4 июля состоится встреча 1/4 финала. Все четыре игры пройдут на Олимпийском стадионе Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЕФА, ЕВРО, ИНСПЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]