УЕФА проводит инспекцию готовности Баку к ЕВРО-2020

Начался рабочий визит делегации УЕФА в Баку целью ознакомления с подготовительными работами к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году (ЕURO-2020).
«В состав делегации вошли 70 человек. Они ознакомятся с ходом работ по организации матчей. Визит представителей УЕФА продлится до 22 августа. В тот же день, в Баку прибудут спонсоры УЕФА, которые ознакомятся с Олимпийским стадионом, отелями столицы, а также территориями, запланированными для организации фан-зон», - сообщает АФФА.
Баку примет 4 матча финальной стадии ЕURO-2020 – три игры группового этапа и один четвертьфинал. Матчи группы A пройдут 13, 17 и 21 июня, 4 июля состоится встреча 1/4 финала. Все четыре игры пройдут на Олимпийском стадионе Баку.
Б.Рустамбеков
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