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Дальнее зарубежье 19.08.2019 16:21

Почти 70 человек пострадали в серии взрывов на востоке Афганистана

Серия взрывов прогремела в понедельник в провинции Нангархар на востоке Афганистана, ранения получили 66 человек, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя губернатора провинции Нура Ахмада Хабиби, произошло в общей сложности около 10 взрывов в районе столицы провинции - города Джелалабад. Большинство пострадавших получили незначительные травмы.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя никакая группировка. В провинции Нангархар действуют как движение "Талибан" , так и боевики "Исламского государства" .

Агентство отмечает, что в понедельник в Афганистане отмечают национальный праздник - День независимости. Афганистан получил независимость от Великобритании 19 августа 1919 года.

Крупный теракт произошел в Кабуле в минувшую субботу. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на свадьбе. Жертвами теракта стали не менее 63 человек, еще около 200 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]