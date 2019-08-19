Почти 70 человек пострадали в серии взрывов на востоке Афганистана

Серия взрывов прогремела в понедельник в провинции Нангархар на востоке Афганистана, ранения получили 66 человек, сообщает агентство Associated Press.
По словам представителя губернатора провинции Нура Ахмада Хабиби, произошло в общей сложности около 10 взрывов в районе столицы провинции - города Джелалабад. Большинство пострадавших получили незначительные травмы.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя никакая группировка. В провинции Нангархар действуют как движение "Талибан" , так и боевики "Исламского государства" .
Агентство отмечает, что в понедельник в Афганистане отмечают национальный праздник - День независимости. Афганистан получил независимость от Великобритании 19 августа 1919 года.
Крупный теракт произошел в Кабуле в минувшую субботу. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на свадьбе. Жертвами теракта стали не менее 63 человек, еще около 200 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
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