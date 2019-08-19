Еврокомиссия поможет решению проблемы с мигрантами Open Arms, как только состоится их высадка

Европейская комиссия (ЕК) продолжает внимательно следить за ситуацией с судном Open Arms со спасенными в море мигрантами на борту и поддерживает интенсивные контакты с несколькими государствами-членами ЕС, чтобы облегчить принятие решения об их высадке на берег, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.
"Мы также признательны за солидарность, проявленную Францией, Германией, Люксембургом, Португалией, Испанией и Румынией, согласившимися принять часть этих мигрантов. Комиссия поддерживает контакт со всеми этими государствами-членами и признательна за их сотрудничество. Мы также приветствуем то, что Италия разрешила высадку у себя несопровождаемых взрослыми несовершеннолетних, находившихся на борту этого корабля", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она напомнила, что накануне член ЕК по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос приветствовал согласие Испании предложить свой порт для высадки мигрантов.
"При этом, принимая к сведению, что судно Open Arms на данной стадии не согласилось высаживать мигрантов в Испании, комиссия готова по просьбе испанского государства начать координировать процесс распределения (между странами ЕС - ИФ) людей, находящихся на борту судна, как только высадка состоится", - продолжила Берто.
Представитель ЕК объяснила, что Еврокомиссия не обладает компетенцией по определению места высадки спасенных в море, поэтому она призывает все стороны сотрудничать и вносить вклад в поиск решения по немедленной высадке находящихся на борту.
Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза.
Однако представители Open Arms отвергли это предложение, указав на то, что Альхесирас находится слишком далеко от нынешнего местонахождения корабля, а ситуация на борту стала критической, и ее все труднее контролировать.
Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.
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