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Дальнее зарубежье 19.08.2019 16:23

США продлевают лицензии на бизнес с Huawei на 90 дней

Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network.

"Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней, - сказал Росс. - Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени".

Как сообщалось, на выходных президент США Дональд Трамп поставил под вопрос продление лицензий на ведение бизнеса с Huawei. "Huawei - это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес, - заявил он. - Я не хочу никакого бизнеса с ней, поскольку она представляет угрозу нашей национальной безопасности".

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Теперь он продлен до 19 ноября.

Внесение в черный список означает, что американские компании не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения. Многие аналитики рассматривают санкции в отношении Huawei, крупнейшей по размеру выручки китайской компании в сфере информационных технологий, в контексте торгового конфликта США с Китаем.

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Тэги: США, HUAWEI, ЛИЦЕНЗИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]