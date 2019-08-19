Минэкономики Азербайджана привлекло эксперта для подготовки макроэкономических прогнозов

Министерство экономики Азербайджана заплатит 11,8 тыс. манатов за услуги эксперта по подготовке социально-экономических прогнозов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минэкономики.

"Для этого министерство заключило контракт с физическим лицом - Александром Чубриком", - сказали в министерстве.

А.Мамедов