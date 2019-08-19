MIDA направит около 3 млн манатов на установку счетчиков в ЖК в поселке Говсаны

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства направит около 3 млн манатов на установку водяных, газовых и электрических счетчиков в жилом комплекса в поселке Говсаны.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующие договора подписаны с тремя компаниями. Общая стоимость контрактов составляет 2 млн 936 тыс. 224,03 манат.
В частности, с ООО «Qaz Oil Building» подписан контракт стоимостью 957 тыс. 956,92 манатов на установку газовых счетчиков.
С ООО «RF Insaat» заключен контракт на установку водяных счетчиков. Стоимость договора – 772 тыс. 653,56 манатов.
Кроме того, с ОАО «Bakelektro» подписан контракт стоимостью 1 млн 205 тыс. 613,55 манатов на установку электрических счетчиков
ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.
На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.
В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.
Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.
Н.Аббасова
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