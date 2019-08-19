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Дальнее зарубежье 19.08.2019 19:03

Сальвини накануне выступления Конте по политическому кризису в Италии заявил, что не боится выборов

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник заявил, что не боится перспективы досрочных выборов в Италии.

"Единственная чрезвычайная ситуация, с которой столкнулась наша страна, это горстка членов парламента, боящихся идти на выборы...Мне же нечего бояться", - написал Сальвини в Twitter.

Также Сальвини опубликовал в Twitter видеозапись, на которой он говорит, что "при демократии выборы не должны пугать никого", а у тех, кто не хочет участвовать в выборах, "видимо, совесть не слишком чиста".

Такие заявления Сальвини сделал за день до выступления премьер-министра Италии Джузеппе Конте в парламенте в связи с политическим кризисом в стране.

В серии твитов Сальвини рассказал, что "правительство слишком долгое время не двигается", и он не хотел бы, чтобы в Италии появилось правительство с участием "Демократической партии", которая "отменит все, что мы сделали".

Сальвини заявил, что он не хотел бы, чтобы в правительство "просто, чтобы досадить Сальвини", вернулись его политические оппоненты - экс-премьер Италии Маттео Ренци и работавшая в его правительстве министр конституционных реформ Мария Елена Боски, "которых итальянцы уже отправили домой".

Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Движение 5 звезд", с которым состоит в коалиции "Лига" Сальвини, в случае развала этой коалиции может заключить соглашение с Ренци и Боски.

В "Движении 5 звезд" затем заявили, что идея о коалиции с Ренци и Боски - это "мистификация этого лета, которую распространяет "Лига" после того, как она развалила правительство".

В воскресенье "Движение 5 звезд" после встречи видных членов парламента от этой партии заявило, что Сальвини "больше не является заслуживающим доверия лицом". Таким образом, отмечают итальянские СМИ, "Движение 5 звезд" закрыло дверь для дальнейшего сотрудничества с Сальвини.

В Италии уже на протяжении двух недель продолжается политический кризис, спровоцированный разногласиями между "Лигой" и "Движением 5 звезд". Сальвини стал призывать к досточным выборам в Италии после того, как "Движение 5 звезд" вынесло на рассмотрение парламента инициативу против скоростной железной дороги между итальянским Турином и французским Лионом, строительство которой активно поддерживает "Лига". Инициатива не получила поддержки в парламенте.

После этого "Лига" предложила 14 августа провести голосование о доверии Джузеппе Конте, однако сенат ответил отказом.

В то же время, парламент поддержал инициативу о выступлении Конте перед сенатом 20 августа. Выступление, отмечают итальянские СМИ, может разворачиваться по разным сценариям.

Так, в конце выступления Конте может заявить, что правительственной коалиции пришел конец, и он отправляется к президенту Италии Серджо Маттарелле, чтобы объявить об этом. Премьер может также объявить о своей отставке или же не принимать никаких радикальных решений.

Кроме того, незадолго до выступления Конте, сенат решит, какие резолюции он рассмотрит в этот день. Эти резолюции не касаются вотума недоверия, однако они отразят позицию сената, отмечают итальянские СМИ. Так, например, "Движение 5 звезд" может представить резолюцию, в которой выразит поддержку Конте, а "Лига", напротив, резолюцию против Конте.

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Тэги: ИТАЛИЯ, САЛЬВИНИ, КРИЗИС, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]