В Биаррице задействуют более 10 тыс. полицейских и жандармов на время саммита G7

Свыше 10 тыс. сотрудников полиции и жандармов будут обеспечивать порядок во время саммита "группы семи" во французском городе Биарриц, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что вместе с главами государств и правительств стран-лидеров G7 прибудут около 5 тыс. членов их делегаций.
По данным БФМ-ТВ, обеспечивать порядок будут, в частности, 45 тактических подразделений полицейского спецназа, а также около 50 рот жандармерии.
Для обеспечения безопасности задействуют десятки саперов, которые будут проверять на наличие взрывчатки все здания, которые будут использоваться в ходе саммита. В городе также будет организована специальная система контроля за автомобилями.
Местные власти ранее сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".
Ожидается, что обеспечивать безопасность будут и ВМС Франции, а также военная авиация, которая будет патрулировать небо над Биаррицем. На время саммита будет закрыт вокзал и аэропорт города.
Повышенные меры безопасности будут действовать не только в Биаррице, но и в соседних городах - Байонна и Андай.
Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.
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