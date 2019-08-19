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Дальнее зарубежье 19.08.2019 19:17

В Биаррице задействуют более 10 тыс. полицейских и жандармов на время саммита G7

Свыше 10 тыс. сотрудников полиции и жандармов будут обеспечивать порядок во время саммита "группы семи" во французском городе Биарриц, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что вместе с главами государств и правительств стран-лидеров G7 прибудут около 5 тыс. членов их делегаций.

По данным БФМ-ТВ, обеспечивать порядок будут, в частности, 45 тактических подразделений полицейского спецназа, а также около 50 рот жандармерии.

Для обеспечения безопасности задействуют десятки саперов, которые будут проверять на наличие взрывчатки все здания, которые будут использоваться в ходе саммита. В городе также будет организована специальная система контроля за автомобилями.

Местные власти ранее сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".

Ожидается, что обеспечивать безопасность будут и ВМС Франции, а также военная авиация, которая будет патрулировать небо над Биаррицем. На время саммита будет закрыт вокзал и аэропорт города.

Повышенные меры безопасности будут действовать не только в Биаррице, но и в соседних городах - Байонна и Андай.

Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]