Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8856 RUR   0.0256 GBR   2.0666 TRY   0.3045

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2019 19:47

Сирийская армия пытается занять стратегическую высоту, чтобы не пропустить турецких военных к Хан-Шейхуну - СМИ

Сирийские правительственные войска пытаются занять холма Таль-Нимр, чтоб позволит им заблокировать продвижение колонны с турецкими военными в сторону Хан-Шейхуна, сообщает издание "Аль-Масдар" в понедельник.

В сообщении не указывается, встречают ли сирийские военные какое-либо сопротивление. По данным издания, турецкие военные пока не вошли в Хан-Шейхун.

Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра".

МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

По данным западных СМИ, колонна состоит из 25 единиц автотранспорта, на котором передвигаются турецкие военные, перевозящие оружие.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

В Минобороны Турции осудили в понедельник авиаудар по своей автоколонне в сирийской провинции Идлиб и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии.

По данным турецкой стороны, в результате удара погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

В Турции заявили, что конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе, а не к боевикам в Хан-Шейхун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]