Сирийская армия пытается занять стратегическую высоту, чтобы не пропустить турецких военных к Хан-Шейхуну - СМИ

Сирийские правительственные войска пытаются занять холма Таль-Нимр, чтоб позволит им заблокировать продвижение колонны с турецкими военными в сторону Хан-Шейхуна, сообщает издание "Аль-Масдар" в понедельник.

В сообщении не указывается, встречают ли сирийские военные какое-либо сопротивление. По данным издания, турецкие военные пока не вошли в Хан-Шейхун.

Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра".

МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

По данным западных СМИ, колонна состоит из 25 единиц автотранспорта, на котором передвигаются турецкие военные, перевозящие оружие.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь в глубь провинции Идлиб. Оппозиционеры полагают, что в этих операциях задействованы как сирийские, так и российские боевые самолеты.

В Минобороны Турции осудили в понедельник авиаудар по своей автоколонне в сирийской провинции Идлиб и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии.

По данным турецкой стороны, в результате удара погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

В Турции заявили, что конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе, а не к боевикам в Хан-Шейхун.