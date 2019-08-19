Отельеры Гонконга снижают цены из-за оттока туристов, напуганных протестными акциями

Отельеры Гонконга вынуждены снижать цены из-за оттока туристов, связанного с массовыми политическими протестами, скидки достигают 40%, сообщают местные СМИ.

Как отмечают СМИ, с тех пор как демонстранты парализовали работу аэропорта Гонконга, резко сократилось число бронирований номеров в отелях города. Если в первом полугодии средняя загрузка отелей достигала 90%, то сейчас она сократилась более чем на треть. Более 80% туристов приезжают в Гонконг из материкового Китая, но сейчас они отказываются от поездок, так как не уверены в безопасности города для китайцев.

По словам руководителя China Travel Service и члена законодательного совета Гонконга Ю Си-Винга, отельеры в августе потеряют до 50% своего дохода прежде всего из-за отказов туристов с материкового Китая. Эксперт считает, что "свой вклад" внесли и СМИ, которые широко освещали нападение на двух китайских граждан.

Как отметил Ю Си-Винг, стоимость номера категории "стандарт" на уикенд в отеле Conrad, расположенном рядом с местом сбора протестующих, снизилась на 40% по сравнению с маем 2019 года. Отели под брендами Marriott и Shangri-La Asia предлагают аналогичные скидки.

Акции британского оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group снизились почти на 10% из-за массовых протестов в Гонконге. Акции Four Seasons и New World Development (управляет Grand Hyatt Hong Kong) снизились на 20% по сравнению с июльскими показателями.

Массовые уличные акции продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Главный аэропорт административного района работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста и забастовок, отменены сотни рейсов.

На прошлой неделе Кэрри Лэм заявила, что Гонконг столкнулся с экономическим кризисом, пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008. Она подчеркнула, что на восстановление экономики уйдет очень много времени.