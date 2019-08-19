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Дальнее зарубежье 19.08.2019 20:05

Борис Джонсон надеется, что ЕС все же пойдет на компромисс по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду на то, что Брюссель изменит свою позицию и пойдет на компромисс по сделке о Brexit с Лондоном, сообщает в понедельник издание The Sun.

"Конечно, наши партнеры и друзья по ту сторону Ла-Манша демонстрируют некоторое нежелание менять свою позицию, это нормально, я уверен, что они все же ее поменяют", - сказал Джонсон.

"Я надеюсь, что они пойдут на компромисс, они видели, что парламент Великобритании три раза отклонял соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а "страховочный план" не работает, он недемократичен. Я надеюсь, что они сочтут уместным компромисс", - добавил Джонсон.

Премьер Великобритании вновь подчеркнул, что Великобритания будет готова к выходу из ЕС 31 октября, неважно, будет ли достигнуто соглашение с ЕС или нет.

Позднее на этой неделе Джонсон отправится в первую поездку в качестве премьер-министра Великобритании. В среду он отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг он посетит Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным газеты Financial Times, его встречи с лидерами Франции и Германии будут посвящены не только Brexit, но и другим важным для Великобритании темам, в частности, вопросам окружающей среды и биологического разнообразия.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СДЕЛКА, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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