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Дальнее зарубежье 19.08.2019 20:16

Град сильно повредил виноградники во французском Божоле

Сильный град в департаменте Рона нанес значительный ущерб виноградникам во всемирно известном винодельческом регионе Божоле, сообщают местные СМИ.

По словам винодела Бернара Дессанжеана, выпавший в ночь на понедельник град "убил" виноградники.

"Он начался в два часа ночи, затем прекратился. В пять утра град снова начался. Градины были размером с мячик для настольного тенниса, как куриное яйцо. С такими грозами мы сталкиваемся нечасто. Ветер бушевал, деревья поломаны", - рассказал винодел в эфире радиостанции РТЛ.

Ожидается, что сильные грозы и ливни могут вновь обрушатся на регион вечером в понедельник.

Из-за сильных дождей и града в департаменте Рона оказалась затоплена одна из центральных автомагистралей Франции, связывающая Париж и Лион.

Во многих странах мира широко известен сорт молодого французского вина "Божоле-нуво", которое делается из винограда, собираемого как раз в Божоле.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИНОГРАДНИКИ, ГРАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]