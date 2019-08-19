Град сильно повредил виноградники во французском Божоле

Сильный град в департаменте Рона нанес значительный ущерб виноградникам во всемирно известном винодельческом регионе Божоле, сообщают местные СМИ.
По словам винодела Бернара Дессанжеана, выпавший в ночь на понедельник град "убил" виноградники.
"Он начался в два часа ночи, затем прекратился. В пять утра град снова начался. Градины были размером с мячик для настольного тенниса, как куриное яйцо. С такими грозами мы сталкиваемся нечасто. Ветер бушевал, деревья поломаны", - рассказал винодел в эфире радиостанции РТЛ.
Ожидается, что сильные грозы и ливни могут вновь обрушатся на регион вечером в понедельник.
Из-за сильных дождей и града в департаменте Рона оказалась затоплена одна из центральных автомагистралей Франции, связывающая Париж и Лион.
Во многих странах мира широко известен сорт молодого французского вина "Божоле-нуво", которое делается из винограда, собираемого как раз в Божоле.
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