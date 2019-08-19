В соцсетях критикуют супругу Нетаньяху за неподобающее поведение в ходе визита на Украину

Супруга премьера Израиля Сара Нетаньяху подверглась в понедельник резкой критике со стороны пользователей соцсетями из-за сообщений о несдержанном и неуважительном поведении на борту самолета и по прибытию на Украину.

По данным израильских СМИ, у супруги премьера вызвал гнев тот факт, что командир воздушного судна не поприветствовал ее лично на борту по громкой связи, а пожелал приятного полета всем пассажирами. Сара Нетаньяху в гневе поднялась со своего кресла и потребовала пустить ее к командиру. Однако, как отмечается в сообщениях, сотрудники службы безопасности не позволили ей это сделать. Спустя некоторое время после этого командир судна вновь произнес речь перед вылетом, отдельно поприветствовав Сару Нетаньяху.

Рейс выполнял израильский авиаперевозчик El Al. Компания заявила, что рейс, которым премьер отправился на Украину, прошел по плану. "Мы были рады принять на борту премьер-министра и госпожу Нетаньяху, направлявшихся на Украину", - говорится в заявлении компании. В соцсетях начали шутить, что если уж Сара Нетаньяху не смогла пробраться в кабину пилотов, то это в принципе невозможно.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что информация о претензиях супруги премьера к экипажу искажена, а ее спора со службой безопасности вообще не было. В то же время пресс-служба Нетаньяху пояснили, что во время полета произошло "недопонимание, которое было немедленно прояснено".

Однако на этом проблемы супруги премьера Израиля не закончились. Позднее в соцсетях и СМИ распространили видеоролик, на котором снят момент прибытия Сары и Биньямина Нетаньяху в Киев. Супругов встретили девушки в национальных нарядах с караваем хлеба и с солью. Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, попробовал его, а второй отдал супруге. Сара Нетаньяху демонстративно бросила хлеб на землю. В соцсетях по этому поводу начали шутить на тему низкоуглеводной диеты, при соблюдении которой запрещают есть хлеб.

Кроме того, эта история получила широкое освещение как в ведущих израильских, так и в иностранных СМИ.

Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вторник израильский премьер, как ожидается, проведет переговоры в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом.