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Бизнес и законодательство 19.08.2019 17:23

ГТК Азербайджана конфисковал 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок

Государственный таможенный комитет (ГТК) изъял у гражданина Азербайджана 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

"У гражданина Азербайджана, возвращающегося из Грузии, в результате обыска на таможенном посту "Красный мост" в ручной клади было обнаружено 74,5 тыс. акцизных марок, которые не были задекларированы", - сообщили в ГТК.

Марки были обнаружены в результате проверки ручной клади в рентгеновском аппарате. При этом гражданин утверждал, что у него нет запрещенных к провозу товаров.

По факту проводится расследование.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАМОЖНЯ, АКЦИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]