ГТК Азербайджана конфисковал 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок

Государственный таможенный комитет (ГТК) изъял у гражданина Азербайджана 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.
"У гражданина Азербайджана, возвращающегося из Грузии, в результате обыска на таможенном посту "Красный мост" в ручной клади было обнаружено 74,5 тыс. акцизных марок, которые не были задекларированы", - сообщили в ГТК.
Марки были обнаружены в результате проверки ручной клади в рентгеновском аппарате. При этом гражданин утверждал, что у него нет запрещенных к провозу товаров.
По факту проводится расследование.
А.Мамедов
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Трамп неоднократно обсуждал идею морской блокады Венесуэлы - СМИ
В Азербайджане арестованы 6 сотрудников центра отдыха на юге страны, напавшие на сотрудников Минналогов
Отельеры Гонконга снижают цены из-за оттока туристов, напуганных протестными акциями
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Сальвини накануне выступления Конте по политическому кризису в Италии заявил, что не боится выборов
Еврокомиссия поможет решению проблемы с мигрантами Open Arms, как только состоится их высадка
Продавцы жилья в Лондоне повысили цены в августе впервые за два года
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа