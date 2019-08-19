ГТК Азербайджана конфисковал 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок

Государственный таможенный комитет (ГТК) изъял у гражданина Азербайджана 74,5 тыс. незадекларированных акцизных марок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

"У гражданина Азербайджана, возвращающегося из Грузии, в результате обыска на таможенном посту "Красный мост" в ручной клади было обнаружено 74,5 тыс. акцизных марок, которые не были задекларированы", - сообщили в ГТК.

Марки были обнаружены в результате проверки ручной клади в рентгеновском аппарате. При этом гражданин утверждал, что у него нет запрещенных к провозу товаров.

По факту проводится расследование.

А.Мамедов