Украина в I полугодии импортировала 4,9 млрд куб. м газа на $1,1 млрд - Госстат

Украина в январе-июне 2019 года импортировала 4 млрд 862,638 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 59,961 млн, в том числе в июне - 1 млрд 371,746 млн куб. м на $259,638 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в июне составила $189,3 за 1 тыс. куб. м, что на 7,8% меньше, чем в мае-2019 ($205,3).

Контрагентами по итогам шести месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии - 1 млрд 732,094 млн куб. м газа на $372,82 млн, Германии - 1 млрд 567,415 млн куб. м на $329,671 млн, Венгрии - 356,061 млн куб. м на $72,895 млн, Чехии - 246,071 млн куб. м на $51,799 млн, Польши - 292,817 млн куб. м на $63,78 млн, Австрии - 224,315 млн куб. м на $63,597 млн, Франции - 172,724 млн куб. м на $38,518 млн, Великобритании - 106,64 млн куб. м на $28,751 млн, Люксембурга - 88,627 млн куб. м на $23,159 млн, Словакии - 57,583 млн куб. м на $11,23 млн, Италии - 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии - 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе 2018 года составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале - $261,1, в марте - $278,7, в апреле - $310,8, в мае - $263,5, в июне - $267,4, в июле - $309,1, в августе - $293,9, в сентябре - $320, в октябре - $347,3, в ноябре - $337,5, в декабре - $283,8.