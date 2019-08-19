ЕС призвал обеспечивать безопасность и свободу действий работникам гуманитарных организаций

Риск, с которым сталкиваются работники гуманитарных организаций по всему миру, растет, и это стало проблемой для Евросоюза, который является мировым лидером по гуманитарной помощи, заявили высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и комиссар ЕС Христос Стилианидес.
В заявлении по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, отмечаемого 19 августа, они призвали почтить память тех, кто с риском для жизни доставляет гуманитарную помощь людям, и отстаивать их безопасность.
Около 400 работников гуманитарных организаций стали в прошлом году жертвами крупных нападений, более трети из них убиты, другие похищены.
"Гуманность, независимость, нейтралитет и беспристрастность являются принципами, на которых основана гуманитарная помощь", - говорится в заявлении.
"Безоговорочное уважение международного права, безопасность и защита гуманитарных работников и их беспрепятственный доступ к нуждающимся людям стали серьезной проблемой для ЕС", - отметили Могерини и Стилианидес.
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