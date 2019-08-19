Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти на 2,4%, увеличил газодобычу на 19,9%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–июле 2019 года составила 22 млн 23,5 тыс. тонн, что на 2,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-июле 2019 года на товарную нефть пришлось 21 млн 975,2 тыс. тонн (спад на 2,5%).
В январе-июле 2019 года в Азербайджане добыто 20 млрд 316,8 млн кубометров газа (рост на 19,9% по сравнению с январем-июлем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 14 млрд 32,3 млн кубометров (рост на 34%).
В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.
Н.Аббасова
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