Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти на 2,4%, увеличил газодобычу на 19,9%

Добыча нефти в Азербайджане в январе–июле 2019 года составила 22 млн 23,5 тыс. тонн, что на 2,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, в общем объеме нефтедобычи в январе-июле 2019 года на товарную нефть пришлось 21 млн 975,2 тыс. тонн (спад на 2,5%).

В январе-июле 2019 года в Азербайджане добыто 20 млрд 316,8 млн кубометров газа (рост на 19,9% по сравнению с январем-июлем 2018 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 14 млрд 32,3 млн кубометров (рост на 34%).

В 2018 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 758 тыс. тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Н.Аббасова